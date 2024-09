Ataque israelense atinge casa e mata família de jornalista palestina

A morte de Udaini elevou para 174 o número de jornalistas palestinos mortos na ofensiva israelense desde 7 de outubro, segundo o escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas.

Em outro ataque, um palestino foi morto e vários ficaram feridos em Rafah, perto da fronteira com o Egito, enquanto na cidade de Beit Hanoun, no norte do país, um ataque aéreo matou um homem e feriu outros, segundo os médicos.

Mais tarde na segunda-feira um ataque aéreo israelense a uma casa em Nuseirat, um dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza, matou seis pessoas, segundo autoridades de saúde.

Alguns moradores disseram que os combates e as atividades militares israelenses em Gaza diminuíram ligeiramente na última semana, no momento em que Israel intensificou sua ofensiva militar contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, matando seu líder Sayyed Hassan Nasrallah em um ataque aéreo na sexta-feira. O grupo anunciou a morte de Nasrallah no sábado.

Embora a intensidade da ofensiva terrestre tenha sido menor, Israel manteve seus ataques aéreos no enclave, acrescentaram.

O Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel há quase um ano, em apoio ao seu aliado Hamas em Gaza.