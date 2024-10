É preciso criar condições para uma conversa com a Venezuela, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que é preciso criar condições para uma conversa com o governo da Venezuela, e que Brasil e Colômbia tem feito gestões diplomáticas no país.

"No momento certo a gente vai discutir. Eu tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática, é um país que eu tenho boa relação, é um país que tem 1.600 km de fronteira com Brasil, é um país que eu desejo que esteja em paz, então tenho interesse. Mas é preciso criar as condições para que a gente possa conversar", defendeu Lula em entrevista no México, onde está para participar da posse de Claudia Sheinbaum na Presidência do país.

Desde o início da crise venezuelana, o presidente Nicolás Maduro pediu uma conversa com Lula, mas o presidente brasileiro não quis marcar sem antes um sinal de que o venzuelano estaria disposto a negociar com a oposição, o que até hoje não aconteceu.