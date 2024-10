Furacão Helene interrompe campanhas de Kamala e Trump nos EUA

Por Trevor Hunnicutt e Tim Reid

LAS VEGAS/WASHINGTON (Reuters) - A destruição gerada pelo furacão Helene interrompeu as campanhas para presidente dos rivais Kamala Harris e Donald Trump nesta segunda-feira, já que Kamala retornou para Washington mais cedo, de uma viagem de campanha, e Trump visitou uma cidade atingida pela tempestade no estado-chave da Georgia.

A vice-presidente democrata Kamala Harris planeja visitar a região sudeste "em breve", de acordo com um funcionário que preferiu não ser identificado. O furacão foi responsável pela morte de mais de 100 pessoas na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, na Geórgia, na Flórida, no Tennessee e na Virgínia, enquanto milhões enfrentaram cortes de energia e estradas destruídas.