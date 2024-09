Hezbollah diz estar pronto para enfrentar invasão terrestre israelense no Líbano

"Enfrentaremos qualquer possibilidade e estaremos prontos se os israelenses decidirem entrar por terra, as forças de resistência estão prontas para um engajamento terrestre", disse ele em um discurso de um local não revelado.

Ele falava enquanto os ataques aéreos israelenses contra alvos em Beirute e em outras partes do Líbano continuavam, estendendo uma onda de ataques que dura duas semanas e eliminou vários comandantes do Hezbollah, mas também matou cerca de 1.000 libaneses e forçou um milhão a fugir de suas casas, de acordo com o governo libanês.

As perdas foram as mais pesadas do Hezbollah desde que a Guarda Revolucionária do Irã criou o grupo em 1982 para combater a invasão israelense no Líbano. Nasrallah o transformou na força militar e política mais poderosa do Líbano, com ampla influência no Oriente Médio.

Agora, a organização enfrenta o desafio de substituir um líder imponente que foi um herói para seus partidários por ter enfrentado Israel, embora o Ocidente o tenha classificado como um mentor terrorista.

"Escolheremos um secretário-geral para o partido na primeira oportunidade... e preencheremos a liderança e os cargos de forma permanente", declarou Qassem.

Qassem disse que os combatentes do Hezbollah continuaram a disparar foguetes a uma profundidade de até 150 km em território israelense e estavam prontos para enfrentar qualquer possível incursão terrestre israelense.