Kamala fala sobre sua identidade racial e sobre maconha em podcast de basquete

Por Gabriella Borter

(Reuters) - A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, abordou os comentários de Donald Trump sobre a sua identidade racial, o valor que ela coloca na sua saúde mental e seu apoio à legalização da maconha com os ex-jogadores da NBA Stephen Jackson e Matt Barnes em um podcast que foi ao ar nesta segunda-feira.

Kamala foi entrevistada pelos dois ex-jogadores profissionais de basquete em sua casa em Washington para o podcast "All the Smoke", enquanto sua campanha tenta alcançar mais homens, especialmente homens negros, entre os quais as pesquisas mostram apoio ao seu oponente republicano Trump.