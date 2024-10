Líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen é julgada por suposto uso indevido de fundos da UE

Le Pen, que perdeu para Emmanuel Macron no segundo turno da eleição presidencial da França em 2017 e 2022, é amplamente vista como uma das principais candidatas em 2027.

O Parlamento Europeu estimou os danos em 3,5 milhões de euros, disse seu advogado Patrick Maisonneuve.

Os parlamentares da UE recebem fundos para cobrir despesas, incluindo seus assistentes, mas não devem usá-los para financiar atividades partidárias.

Le Pen e seu partido, que defende políticas de "França em primeiro lugar" em questões que vão desde imigração, mercados de energia e agricultura, rejeitam as alegações.

O parlamentar do RN e porta-voz do partido, Laurent Jacobelli, disse à Reuters na semana passada que o que está em jogo é "um entendimento diferente, como partido francês, do que é um papel de assistente, em comparação com o entendimento do Parlamento Europeu".

Marine Le Pen está sendo acusada tanto por seu papel como líder do partido quanto como parlamentar da UE na época, por supostamente ter contratado assistentes fantasmas.