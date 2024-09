Novo primeiro-ministro do Japão convoca eleições para 27 de outubro e busca unificar partido

Na segunda-feira, Ishiba começou a escolher os representantes do governo e do partido que concorrerão com ele nas próximas eleições gerais.

Até o momento, essas escolhas incluem dois candidatos rivais na corrida pela liderança, Katsunobu Kato como ministro das Finanças e Yoshimasa Hayashi para permanecer como secretário-chefe do gabinete, um cargo fundamental que inclui a função de principal porta-voz do governo, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com as nomeações.

Um aliado próximo de Ishiba, Takeshi Iwaya, ex-chefe de Defesa, assumirá o cargo de ministro das Relações Exteriores, enquanto o general Nakatani retornará ao Ministério da Defesa, cargo que ocupou em 2016, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar com a mídia, confirmando relatos anteriores da imprensa.

Yoji Muto, um ex-ministro júnior, assumirá o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, afirmou uma outra fonte.

No entanto, Sanae Takaichi, a conservadora linha-dura que ele derrotou por 215 votos a 194 na sexta-feira, na eleição de liderança mais acirrada em quase sete décadas, não está incluída em suas escolhas.

A ausência de Takaichi pode dificultar a gestão de Ishiba em um grupo governista fragmentado, abalado por escândalos que minaram seu apoio público.