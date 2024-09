Rússia lança série de drones contra Kiev, segundo Forças Armadas da Ucrânia

Por Gleb Garanich e Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou várias ondas de drones visando Kiev no início da segunda-feira, com unidades de defesa aérea defendendo a cidade com sucesso durante o ataque que durou mais de cinco horas, disseram os militares da Ucrânia.

Testemunhas da Reuters ouviram várias explosões na capital ucraniana, o que parecia ser um sistema de defesa aérea em operação, e viram objetos sendo atingidos no ar.