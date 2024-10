Bombardeio de Israel mata ao menos 31 pessoas em Gaza; combates se intensificam

Os braços armados do Hamas, da Jihad Islâmica e de outras facções militantes menores disseram em declarações separadas que seus combatentes atacaram as forças israelenses que operam em várias áreas de Gaza com foguetes antitanque, morteiros e dispositivos explosivos.

O novo surto de violência em Gaza ocorre no momento em que Israel iniciou uma operação terrestre no Líbano, dizendo que seus paraquedistas e comandos estavam envolvidos em intensos combates com o Hezbollah, apoiado pelo Irã. O conflito acontece após os devastadores ataques aéreos israelenses contra a liderança do Hezbollah.

A operação no Líbano representa uma escalada do conflito no Oriente Médio entre Israel e militantes apoiados pelo Irã que ameaça arrastar os EUA e o Irã.