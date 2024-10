Escolhi a liberdade em vez da justiça, diz Julian Assange

Assange, de 53 anos, retornou ao seu país de origem, a Austrália, em junho, depois que foi fechado um acordo para sua libertação, no qual ele se declarou culpado de violar a lei de espionagem dos EUA, encerrando uma odisseia jurídica britânica de 14 anos.

"Estou livre hoje, após anos de prisão, porque me declarei culpado de jornalismo, culpado de buscar informações de uma fonte, culpado de obter informações de uma fonte e culpado de informar ao público quais eram essas informações", disse ele.

Em 2010, o WikiLeaks divulgou centenas de milhares de documentos militares confidenciais dos EUA sobre as guerras de Washington no Afeganistão e no Iraque - as maiores violações de segurança desse tipo na história militar norte-americana - juntamente com vários telegramas diplomáticos.

Assange foi indiciado anos depois com base na Lei de Espionagem.

Um relatório da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa concluiu que Assange era um prisioneiro político e solicitou que o Reino Unido realizasse uma investigação para saber se ele havia sido exposto a tratamento desumano.

Vestido com um terno preto, gravata cor de vinho e uma leve barba branca, Assange sentou-se entre sua esposa Stella e o editor do WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, lendo suas falas iniciais em folhas de papel.