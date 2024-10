Irã pede à ONU que evite nova escalada nas tensões do Oriente Médio

DUBAI (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do Irã pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que tome "medidas significativas" para evitar ameaças contra a paz e a segurança regionais, depois que o governo iraniano lançou dezenas de mísseis nesta terça-feira contra Israel.

O Corpo da Guarda Revolucionária do Irã disse que o ataque foi uma retaliação às recentes mortes de líderes militantes por Israel e à agressão em Gaza e no Líbano. O líder libanês do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o vice-comandante da Guarda Revolucionária, Abbas Nilforoushan, foram mortos em Beirute na semana passada.

"Nossa operação defensiva está de acordo com a lei internacional e com o direito de autodefesa... só visamos instalações militares e de segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores em seu comunicado sobre o ataque com mísseis contra Israel.