Israel diz visar redutos do Hezbollah em ataques terrestres no Líbano

O Hezbollah disse na terça-feira que lançou ataques com foguetes e artilharia contra as tropas israelenses em posições dentro de Israel, e não fez nenhuma menção às forças israelenses dentro do Líbano.

O serviço de ambulância de Israel informou que uma pessoa foi ferida por estilhaços da barragem de mísseis disparados contra a região central de Israel.

O Exército israelense emitiu um aviso aos cidadãos para que não se desloquem em seus veículos da área ao norte do rio Litani, no Líbano, para o sul. O governo israelense já havia dito anteriormente que deseja eliminar o Hezbollah do sul do rio.

Apesar de seus maiores sucessos contra o Hezbollah em décadas, Israel indicou que está preparado para uma invasão completa do Líbano com o objetivo declarado de permitir que milhares de seus cidadãos que fugiram dos foguetes do Hezbollah retornem em segurança para suas comunidades próximas à fronteira norte.

Os ataques de Israel desalojaram um milhão de libaneses de suas casas e mataram mais de 1.100 pessoas, segundo as autoridades libanesas. Uma ofensiva terrestre iminente provocou medo e raiva no Líbano.

"Não apenas o Hezbollah, mas todo o Líbano lutará desta vez. Todo o Líbano está determinado a lutar contra Israel pelos massacres que cometeu em Gaza e no Líbano", disse Abu Alaa, morador da cidade portuária de Sidon, no sul do país.