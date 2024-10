Israel promete resposta a ataque de mísseis do Irã conforme aumentam temores de escalada do conflito

O preço do petróleo subiu 5% devido aos temores de uma guerra mais ampla entre os dois inimigos e o Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião sobre o Oriente Médio para quarta-feira.

"O Irã cometeu um grande erro esta noite -- e pagará por isso", disse Netanyahu no início de uma reunião política, de acordo com um comunicado.

A Guarda Revolucionária do Irã disse que o ataque foi uma retaliação pelos assassinatos de líderes militantes por Israel e pela agressão no Líbano contra o movimento armado Hezbollah, apoiado pelo Irã, e em Gaza.

Os temores de que o Irã e os EUA sejam arrastados para uma guerra regional aumentaram com a intensificação do ataque de Israel ao Líbano nas últimas duas semanas, incluindo o início de uma operação terrestre na segunda-feira, e seu conflito de um ano na Faixa de Gaza.

No ataque desta terça-feira, o Irã disparou mais de 180 mísseis balísticos contra o território israelense, disse Israel. Sirenes soaram por todo o país, e explosões foram ouvidas em Jerusalém e no vale do rio Jordão. Israelenses se juntaram em abrigos antiaéreos e repórteres na televisão estatal se deitaram no chão durante transmissões ao vivo.

As forças iranianas usaram pela primeira vez mísseis hipersônicos Fattah e 90% dos mísseis atingiram com sucesso seus alvos em Israel, segundo a Guarda Revolucionária.