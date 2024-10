Kamala Harris chama o Irã de força desestabilizadora do Oriente Médio

Por Trevor Hunnicutt e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência do país, Kamala Harris, disse nesta terça-feira que o Irã é uma força “perigosa” e “desestabilizadora” no Oriente Médio e que o governo norte-americano está comprometido com a segurança de Israel.

Os comentários de Kamala, que enfrentará o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de 5 de novembro, vieram horas depois de o Irã lançar mísseis balísticos contra Israel em retaliação pela campanha militar de Israel no Líbano, gerando promessas de resposta contundente de Israel e dos EUA.