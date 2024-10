Novo secretário-geral da Otan manifesta apoio à Ucrânia, diz não estar preocupado com eleição nos EUA

Por Andrew Gray e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - O novo secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, expressou forte apoio à Ucrânia nesta terça-feira e disse que não está preocupado com a próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, pois poderia trabalhar com qualquer um dos candidatos.

Rutte substituiu Jens Stoltenberg como secretário-geral da Otan nesta terça-feira, apenas algumas semanas antes da eleição presidencial dos EUA, que coloca a vice-presidente democrata Kamala Harris contra o republicano Donald Trump, que tem criticado a aliança militar.