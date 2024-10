Facções libanesas tentam preencher presidência em meio a ataques de Israel

Wael Abu Faour, um importante parlamentar da facção de Jumblatt, disse à Reuters que a eleição de um presidente de consenso enviaria "uma mensagem ao mundo exterior de que há um governo forte no país pronto para negociar" um cessar-fogo.

Segundo ele, a reunião dos três líderes não representou a formação de uma nova aliança e facções, incluindo partidos cristãos, estavam envolvidas em discussões sobre a presidência.

O partido Força Libanesa, uma importante facção cristã e feroz oponente do Hezbollah, pediu na segunda-feira a eleição de um presidente, dizendo que esta era a única maneira para "o Estado assumir suas responsabilidades por conta própria", uma crítica implícita ao Hezbollah por sua posse de um enorme arsenal de armas.

O último presidente do Líbano, Michel Aoun, era um ex-comandante do Exército e aliado político do Hezbollah.

Um diplomata ocidental sênior que não quis ser identificado disse que nações ocidentais e árabes têm instado políticos do Líbano a eleger um presidente, acrescentando que também é do interesse do Hezbollah que o impasse político seja resolvido para que o Estado possa assumir mais do "peso" da crise com Israel.

Abu Faour disse que os três líderes também discutiram como lidar com a tensão interna no Líbano como resultado do deslocamento de centenas de milhares de pessoas de áreas controladas pelo Hezbollah para outras partes do país.