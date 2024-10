Israel diz que oito soldados israelenses foram mortos em confrontos com Hezbollah no Líbano

Por Ari Rabinovitch e Maya Gebeily

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - Israel disse nesta quarta-feira que oito de seus soldados foram mortos em combates no sul do Líbano, à medida que suas forças avançam sobre o vizinho do norte em uma campanha contra o grupo armado Hezbollah.

As perdas foram as mais mortais sofridas pelos militares israelenses na frente libanesa no último ano de confrontos entre Israel e seu adversário apoiado pelo Irã.