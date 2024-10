Na ONU, Israel e Irã alertam um ao outro contra ataques

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e o Irã ameaçaram um ao outro com retaliação se forem atacados, nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em meio a temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

"Esse ciclo mortal de violência do tipo olho por olho precisa parar", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, ao conselho de 15 membros. "O tempo está se esgotando."