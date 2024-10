Alemanha, França e outros países da UE pressionam para acelerar retorno de migrantes

A assinatura ocorreu após uma série de eleições em toda a UE, dominada pela questão da migração, e sinais de apoio crescente em partes do continente a partidos que pedem controles mais rígidos.

"A principal mensagem com a qual todos concordam é um sinal claro para a Comissão de que precisamos de um sistema de retorno mais rigoroso na UE, com obrigações mais claras de cooperação por parte dos retornados e menos interpretação por parte do Tribunal de Justiça Europeu", disse um diplomata de um dos Estados da UE que assinou a carta.

Os signatários argumentaram que as regulamentações atuais deixavam muito espaço para interpretação, que era cada vez mais deixada para os juízes, e não para os governos eleitos, acrescentou o diplomata, que pediu para não ser identificado devido à sensibilidade do tópico.

A Comissão Europeia não fez nenhum comentário imediato, mas como a migração provavelmente será uma questão-chave nas eleições parlamentares alemãs em setembro de 2025, o tópico dominará a agenda da nova Comissão que provavelmente assumirá o cargo em dezembro.

É provável que a migração também faça parte da agenda dos líderes da UE quando se reunirem para conversações nos dias 17 e 18 de outubro, depois que a Alemanha reintroduziu os controles temporários nas fronteiras no mês passado. O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, disse que Paris consideraria medidas semelhantes.

O governo de coalizão da Alemanha endureceu sua posição em relação à migração após um aumento no número de chegadas e um aumento no apoio à oposição de extrema-direita e aos conservadores.