Arqueólogos do Peru encontram local onde crianças eram sacrificadas há 600 anos

Elas provavelmente pertenciam ao grupo local Chimu, que dominou o norte do Peru dos anos 700 até o fim dos anos 1400, afirmou Asencio.

Historiadores acreditam que o grupo pode ter participado do sacrifício das crianças na tentativa de acalmar seus deuses após a ocorrência de tempestades e enchentes. O povo foi conquistado pelos incas décadas depois.

Cientistas já haviam encontrado outro sítio que seria o local de um sacrifício em massa do povo Chimu perto dali, com 140 crianças, todas elas com cortes nos seus esternos e costelas, e os corações supostamente arrancados depois, ao lado de centenas de lhamas.

O Peru abriga centenas de ruínas arqueológicas de várias culturas pré-hispânicas até o Império Inca, que se estendeu do que hoje é o sul do Equador até a região central do Chile há cerca de 500 anos.

(Reportagem de Carlos Valdez para a Reuters TV e Marco Aquino)