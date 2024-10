Biden adverte que Trump pode não reconhecer derrota pacificamente

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que está confiante de que a próxima eleição presidencial será conduzida de forma justa, mas alertou que o candidato republicano, Donald Trump, e seu companheiro de chapa podem se recusar a aceitar o resultado.

"Estou confiante de que será livre e justa. Não sei se será pacífica. As coisas que Trump disse, e as coisas que ele disse da última vez, quando não gostou do resultado da eleição, foram muito perigosas", disse o presidente.

Biden disse que foi notável o fato de o companheiro de chapa de Trump, o senador JD Vance, não ter confirmado, durante o debate desta semana, que aceitaria o resultado da votação no próximo mês.