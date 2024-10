Estudo documenta extinção de 610 espécies de pássaros e respectivos impactos biológicos

Pesquisadores também detalharam as consequências ecológicas, já que o desaparecimento de espécies de aves também acaba com as funções que elas tinham em inúmeros ecossistemas.

“Pássaros realizam uma quantidade realmente importante de funções em ecossistemas, muitas das quais nós dependemos, como o espalhamento de sementes, o consumo de insetos, a reciclagem de material morto -- como os abutres -- e a polinização. Se perdemos essas espécies, perdemos essas funções”, afirmou o ecologista Tom Matthews, da Universidade de Birmingham, autor principal de um estudo publicado nesta semana pela revista Science.

“Um bom exemplo disso está nas Ilhas Maurício e no Havaí, onde todos ou quase todos os frugívoros -- pássaros que comem frutas -- nativos foram extintos”, contou.

“Os frugívoros têm uma função importante. Ao comerem frutas e se locomoverem, os pássaros espalham as sementes das plantas que produzem essas frutas”, disse Matthews.

Segundo ele, isso pode precipitar “uma segunda rodada de extinções”. O local já tem muitas árvores ameaçadas. Muitas das extinções já documentadas ocorreram em ilhas.

De acordo com ele, em certas regiões a caça humana continua sendo um dos motores da extinção dos animais, assim como foi no passado. A captura de pássaros para o comércio é outro grande problema, particularmente no Sudeste Asiático.