Militares israelenses dizem ter matado cerca de 250 combatentes do Hezbollah em operação terrestre

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas israelenses estimam ter matado cerca de 250 combatentes do Hezbollah, incluindo vários comandantes de batalhões e companhias, desde o início de sua operação terrestre no Líbano, no início desta semana, disse um porta-voz militar na sexta-feira.

O tenente-coronel Nadav Shoshani afirmou que os militares ainda estavam avaliando os danos causados pelos ataques aéreos no sul de Beirute na noite de quinta-feira, que, segundo ele, tiveram como alvo a sede da inteligência do Hezbollah.

(Reportagem de James Mackenzie e Alexander Cornwell)