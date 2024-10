Trump tenta conter avanço de democratas na Carolina do Norte

Enchentes causadas pelo furacão Helene mataram dezenas de pessoas nas montanhas do oeste do Estado, e o candidato republicano a governador está enfrentando críticas por causa de comentários inflamados e obscenos do passado.

Alguns aliados de Trump afirmam que a corrida na Carolina do Norte, que o republicano venceu em 2016 e 2020, está muito acirrada, embora creiam que ele ainda tem uma pequena vantagem sobre a rival democrata, Kamala Harris, antes da eleição de 5 de novembro.

“Eu estou enlouquecendo por causa da Carolina do Norte”, afirmou um importante doador da campanha de Trump, que pediu anonimato para dar sua avaliação sobre a corrida. “A Geórgia e o Arizona não estão garantidos, mas estamos indo na direção certa.”

Trump tem uma vantagem de apenas 0,5 ponto percentual na Carolina do Norte, de acordo com uma média de pesquisas mantida pelo website FiveThirtyEight. O ex-presidente possui vantagens de 1,1 ponto na Geórgia e 1,2 ponto no Arizona. Todas essas lideranças estão dentro das margens de erro para grandes pesquisas. Isso significa que qualquer candidato pode sair vencedor.

Embora os gastos de Trump na Carolina do Norte estejam relativamente modestos se comparados a outros Estados-chave, ele agora entrou de cabeça na campanha. Seus quatro eventos na Carolina do Norte no último mês são maiores em número do que aqueles realizados em outras regiões, exceto Wisconsin e Michigan, de acordo com uma contagem da Reuters.

A equipe de campanha de Trump encaminhou um pedido para que comentasse sobre o tema para o Partido Republicano da Carolina do Norte. Matt Mercer, diretor de comunicação da legenda, disse que a campanha do ex-presidente está caminhando conforme o esperado para o Estado.