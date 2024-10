É "impossível" que a República Popular da China seja nossa pátria, diz presidente de Taiwan

Ao discursar em um concerto antes das comemorações do dia nacional de Taiwan em 10 de outubro, Lai observou que a República Popular havia comemorado seu 75º aniversário em 1º de outubro e, em poucos dias, seria o 113º aniversário da República da China.

"Portanto, em termos de idade, é absolutamente impossível que a República Popular da China se torne a 'pátria-mãe' do povo da República da China. Pelo contrário, a República da China pode ser a pátria do povo da República Popular da China que tem mais de 75 anos de idade", acrescentou Lai, sob aplausos.

"Um dos significados mais importantes dessas comemorações é que devemos nos lembrar de que somos um país soberano e independente", disse.

O Gabinete de Assuntos de Taiwan da China não respondeu aos pedidos de comentários fora do horário comercial.

O presidente chinês, Xi Jinping, num discurso proferido na véspera do dia nacional do seu país, reiterou a posição do seu governo de que Taiwan é seu território.

(Reportagem de Ben Blanchard)