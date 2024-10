Israel retaliará o Irã quando for a hora certa, diz porta-voz militar

JERUSALÉM (Reuters) - Israel retaliará o Irã pelo ataque de mísseis lançado pelo governo iraniano no momento certo, disse um porta-voz militar neste sábado, acrescentando que duas bases aéreas atingidas no ataque permaneceram totalmente operacionais e nenhuma aeronave foi danificada.

"A maneira pela qual responderemos a esse ataque vergonhoso será da maneira, no local e no momento que decidirmos, de acordo com as instruções da liderança política", disse o contra-almirante Daniel Hagari em uma declarada transmitida.

(Reportagem de Maayaan Lubell)