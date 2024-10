Várias pessoas morrem em tentativa de travessia do Canal da Mancha, diz ministro francês

PARIS (Reuters) - Várias pessoas, incluindo uma criança, morreram ao tentar atravessar o Canal da Mancha da França para a Inglaterra, disse o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, neste sábado.

As tentativas de atravessar o Canal da Mancha em barcos pequenos e sobrecarregados são frequentes, apesar das fortes correntes no que é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo.

"Os contrabandistas têm o sangue dessas pessoas em suas mãos e nosso governo intensificará a luta contra essas máfias que organizam essas travessias mortais", disse Retailleau na plataforma de mídia social X.