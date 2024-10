Ataque israelense mata 5 socorristas no sul do Líbano, dizem autoridades libanesas

Por Maya Gebeily e Alexander Cornwell

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - Um ataque israelense matou cinco funcionários de emergência no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira, enquanto Israel realiza sua grande ofensiva contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e adverte os civis libaneses no sul a não voltarem para casa.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse que estavam em andamento contatos entre os Estados Unidos e a França com o objetivo de chegar a um cessar-fogo, uma aparente referência aos esforços diplomáticos para alcançar uma trégua que Israel rejeitou no mês passado. Não houve comentário imediato de Washington ou Paris.