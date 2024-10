China não pode representar Taiwan e deve trabalhar com Taipé em desafios globais, diz presidente

Ao fazer um discurso do lado de fora do gabinete presidencial em Taipé, Lai reiterou que a República da China - o nome formal da ilha - e a República Popular da China "não estão subordinadas uma à outra."

"Nesta terra, a democracia e a liberdade estão crescendo e prosperando. A República Popular da China não tem o direito de representar Taiwan", disse.

A determinação de Taiwan em defender sua soberania, manter a paz no Estreito de Taiwan e buscar um diálogo digno com a China permanecem inalteradas, acrescentou Lai.

"Eu também manterei o compromisso de resistir à anexação ou invasão de nossa soberania", disse Lai.

Mas ele também fez uma oferta de cooperação com a China.

"Estamos dispostos a trabalhar com a China para lidar com as mudanças climáticas, combater doenças infecciosas e manter a segurança regional para buscar a paz e a prosperidade mútua para o bem-estar das pessoas dos dois lados do Estreito de Taiwan."