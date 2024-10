Cientistas espanhóis vão esclarecer mistério sobre origens e enterro de Colombo

Pesquisadores liderados pelo especialista forense Miguel Lorente testaram pequenas amostras de restos mortais enterrados na Catedral de Sevilha, considerada pelas autoridades locais como o local de descanso de Colombo, embora tenha havido reivindicações em outras localidades.

Eles as compararam com as de parentes e descendentes conhecidos e suas descobertas devem ser anunciadas em um documentário intitulado "DNA de Colombo: A verdadeira origem" a ser exibido na emissora nacional da Espanha, a TVE, no sábado.

Ao explicar a pesquisa a jornalistas nesta quinta-feira, Lorente não revelou as conclusões, mas disse que elas confirmaram teorias anteriores de que os restos mortais em Sevilha pertencem a Colombo.

"Hoje foi possível verificar isso com novas tecnologias, de modo que a teoria parcial anterior de que os restos mortais de Sevilha pertencem a Cristóvão Colombo foi definitivamente confirmada", disse.

A pesquisa sobre a nacionalidade foi complicada por uma série de fatores, incluindo a grande quantidade de dados. Mas "o resultado é quase absolutamente confiável", disse Lorente.

Colombo morreu em Valladolid, na Espanha, em 1506, mas desejava ser enterrado na ilha de Hispaniola, hoje compartilhada pela República Dominicana e pelo Haiti. Seus restos mortais foram levados para lá em 1542, transferidos para Cuba em 1795 e depois, como se pensava há muito tempo na Espanha, para Sevilha, em 1898.