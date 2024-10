França e EUA pressionam na ONU para fortalecer Exército libanês

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O fortalecimento do Exército libanês será crucial para a implementação de uma importante resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem como objetivo manter a paz na fronteira do país com Israel, disseram nesta quinta-feira os Estados Unidos e a França.

O vice-embaixador dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood, afirmou em encontro do Conselho de Segurança, que tem 15 membros, que a comunidade internacional deve concentrar seus esforços em fortalecer as instituições de Estado do Líbano.

?A solução para essa crise não é um Líbano mais fraco. É um Líbano mais forte e totalmente soberano, protegido por forças de segurança legítimas, incorporadas às Forças Armadas libanesas?, afirmou.