Furacão Milton deixa pelo menos dez mortos e milhões sem eletricidade na Flórida

Até o momento, os danos mais severos foram causados pelos tornados, de acordo com a chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Deanne Criswell, que estava em Tallahassee.

"As ordens de saída do local salvaram vidas", afirmou, lembrando que mais de 90 mil habitantes procuraram abrigos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que adiou uma viagem ao exterior para monitorar o furacão Milton, disse nesta quinta-feira que o Congresso dos EUA deveria se reunir para abordar necessidades de financiamento para ajuda humanitária após a tempestade. Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado não devem voltar a Washington antes da eleição presidencial, marcada para 5 de novembro.

A tempestade atingiu a costa oeste da Flórida na noite de quarta-feira, como um furacão categoria 3 em uma escala que vai até 5, com ventos de até 205 quilômetros por hora. Embora ainda perigoso, o Milton chegou mais fraco do que quando estava sobre o golfo do México, com categoria 5. (Reportagem de Brad Brooks em Fort Pierce e Leonora LaPeter Anton em São Petersburgo; reportagem adicional de Julio-Cesar Chavez, Evan Garcia, Rich McKay, Brendan O'Brien, Andrew Hay, Susan Heavey, Gabriella Borter, Ashitha Shivaprasad, Shubham Kalia e Daksh Grover)