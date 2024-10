Inquérito da ONU acusa Israel de crime de "extermínio" na destruição do sistema de saúde de Gaza

"As crianças, em particular, suportaram o peso desses ataques, sofrendo tanto direta quanto indiretamente com o colapso do sistema de saúde", disse Pillay, cujo relatório será apresentado à Assembleia-Geral da ONU em 30 de outubro.

Israel afirma que os militantes de Gaza operam sob a cobertura de áreas populosas construídas, como casas particulares, escolas e hospitais, e que os atacará onde quer que apareçam, ao mesmo tempo em que tenta evitar ferir civis. O Hamas nega que esteja escondendo militantes, armas e postos de comando entre os civis.

O comunicado do inquérito da ONU também acusou as forças israelenses de deliberadamente matar e torturar equipes médicas, atacar veículos médicos e restringir permissões para que os pacientes deixem a Faixa de Gaza sitiada.

Como exemplo, foi citada a morte de uma menina palestina, Hind Rajab, em fevereiro, juntamente com membros da família e dois médicos que foram resgatá-la sob fogo israelense.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que mais de 10.000 pacientes que necessitam de retirada médica urgente foram impedidos de deixar Gaza desde que a passagem da fronteira de Rafah com o Egito foi fechada em maio. O Ministério da Saúde palestino afirma que cerca de 1.000 médicos foram mortos em Gaza no ano passado, o que a OMS chamou de "uma perda insubstituível e um grande golpe para o sistema de saúde".

O comunicado afirmou que o tratamento dado aos detidos palestinos em Israel e aos reféns capturados pelos combatentes do Hamas no ataque de 7 de outubro foi investigado e acusou ambos os lados de envolvimento em tortura e violência sexual.