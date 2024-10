Julgamento de Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual é marcado para maio

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O cantor e produtor musical Sean "Diddy" Combs vai ser julgado por acusações federais de tráfico sexual e extorsão a partir de 5 de maio do ano que vem, decidiu um juiz de Nova York em audiência nesta quinta-feira, na qual o astro do hip hop, que está preso, jogou beijos para a família no tribunal.

Durante a audiência diante do juiz Arun Subramanian, em Manhattan, o advogado de Combs, Marc Agnifilo, verbalizou preocupações sobre o que chamou de vazamentos impróprios por agentes federais sobre o caso. A promotora Emily Jonhson afirmou que as alegações não possuem base factual.