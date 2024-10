Obama mira jovens em comício para Kamala na Pensilvânia

Obama ainda é popular entre a base do partido. O comício na Universidade de Pittsburgh, que ele encabeçará enquanto Kamala faz campanha em Nevada, é o primeiro de vários eventos que ele planeja realizar em Estados decisivos em todo o país nas próximas semanas.

Obama dirá que Kamala e o governador de Minnesota, Tim Walz, seu companheiro de chapa, estão em uma posição única para liderar os EUA neste momento, de acordo com seu assessor Eric Schultz.

"Ele também falará sobre as enormes apostas e os riscos envolvidos no retorno do presidente Trump ao cargo", disse Schultz.

Obama e sua esposa, Michelle, fizeram discursos empolgantes em apoio a Kamala na Convenção Nacional Democrata em agosto; espera-se que a ex-primeira-dama também faça mais campanha para a vice-presidente.

Kamala foi uma das primeiras apoiadoras da candidatura presidencial de Barack Obama, e ele a tem ajudado nos bastidores.

O ex-presidente é visto por alguns como tendo ajudado a tirar Biden da disputa depois que as preocupações dos democratas sobre a idade e as habilidades do líder de 81 anos dispararam após seu debate em junho contra Trump.