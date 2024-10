Países do Golfo pedem aos EUA que impeçam Israel de bombardear instalações petrolíferas do Irã

Uma pessoa em Washington familiarizada com as discussões confirmou que as autoridades do Golfo entraram em contato com seus homólogos norte-americanos para expressar preocupação com o possível alcance da retaliação esperada de Israel.

A Casa Branca não quis comentar quando perguntada se os governos do Golfo haviam solicitado a Washington que garantisse que a resposta de Israel fosse comedida. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversaram na quarta-feira sobre a retaliação israelense em uma ligação que ambos os lados descreveram como positiva.

Jonathan Panikoff, ex-vice-oficial de inteligência nacional dos EUA para o Oriente Médio e atualmente no think-tank Atlantic Council em Washington, disse: "É provável que a ansiedade dos Estados do Golfo seja um ponto de discussão importante com os pares israelenses na tentativa de convencer Israel a dar uma resposta cuidadosamente calibrada".

PETRÓLEO EM RISCO?

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que é liderada de fato pela Arábia Saudita, tem capacidade de petróleo sobressalente suficiente para compensar qualquer perda de suprimento iraniano se uma retaliação israelense derrubasse algumas das instalações do país.

No entanto, grande parte dessa capacidade sobressalente está na região do Golfo, portanto, se as instalações petrolíferas da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, também forem atingidas, o mundo poderá enfrentar um problema de fornecimento de petróleo.