Primeiro comício de Obama com Kamala mira jovens eleitores da Pensilvânia

Por Jeff Mason

PITTSBURGH (Reuters) - O ex-presidente Barack Obama mostrará seu apoio à vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, na noite desta quinta-feira, durante comício no campus universitário de Pittsburgh, em um momento no qual os democratas tentam incentivar jovens eleitores a votar em 5 de novembro.

Obama tem apoiado abertamente Kamala desde que ela virou cabeça de chapa, após o atual presidente, Joe Biden, desistir de sua candidatura em julho na esteira de um desempenho ruim no debate contra o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump. O ex-presidente, cujo mandato terminou em 2017, ainda é popular na base do partido. Seu comício na Universidade de Pittsburgh, enquanto Kamala faz campanha nos Estados de Nevada e Arizona, é o primeiro de vários eventos que o republicano planeja fazer nos Estados decisivos nas próximas semanas. Obama não é o único ex-presidente que a campanha de Kamala planeja mobilizar. Bill Clinton deve viajar à Geórgia no domingo e na segunda-feira, antes de seguir para a Carolina do Norte para uma excursão de ônibus no fim da semana, um esforço para atrair eleitores da área rural. No evento desta quinta, Obama dirá que Kamala e o governador de Minnesota, Tim Walz, seu companheiro de chapa na vice, estão em posição sem igual para liderar os EUA, informou o seu conselheiro, Eric Schultz. "Ele também falará sobre os enormes riscos envolvidos no retorno do presidente Trump ao cargo", acrescentou Schultz. Os jovens são uma parte crítica da coalizão que a campanha de Kamala usará para tentar vencer o pleito. Contudo, o registro de eleitores jovens caiu em 34 Estados, se comparados a quatro anos atrás, segundo dados atualizados em setembro do Centro de Informação e Pesquisa sobre Aprendizagem Cívica e Engajamento da Universidade Tufts. Em setembro, o número de pessoas entre 18 e 29 anos registradas para votar na Pensilvânia estava 15% menor do que no dia da eleição em 2020, mostraram os dados. Obama está focado em eleitores que podem colocar a Casa Branca, a Câmara dos Deputados e o Senado nas mãos dos democratas, informou outro assessor. O ex-presidente ajudou a arrecadar 80 milhões de dólares para a campanha presidencial de 2024. Obama e sua esposa, Michelle, fizeram discursos fortes na Convenção Nacional Democrata em agosto. A ex-primeira-dama também deve intensificar a campanha por Kamala. (Reportagem de Jeff Mason)