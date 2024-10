Príncipe herdeiro saudita não participará da cúpula do Brics na Rússia

MOSCOU (Reuters) - O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, não deverá comparecer à cúpula do Brics, realizada pela Rússia no final deste mês, de acordo com o Kremlin, que disse que o maior exportador de petróleo do mundo será representado pelo ministro das Relações Exteriores do reino.

O Brics, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China, expandiu-se nos últimos anos para incluir África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

O assessor de política externa do presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, disse que nove dos dez países membros do Brics enviariam seus líderes, mas a Arábia Saudita mandará seu ministro das Relações Exteriores, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, para a cúpula na cidade russa de Kazan.