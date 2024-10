Senado do México aprova leis para regulamentar implementação da reforma judicial

Em setembro, o Congresso de maioria governista aprovou uma ampla reforma do Judiciário que, entre outras coisas, estabelece a eleição de juízes por voto popular. As mudanças constitucionais atingiram os mercados locais e assustaram investidores.

Em 1º de junho do próximo ano, serão realizadas eleições para substituir todos os juízes da Suprema Corte -- que passará de 11 para nove integrantes --, membros do Tribunal de Disciplina, vagas na Câmara Superior, todas as câmaras regionais do Tribunal Eleitoral e metade dos magistrados e juízes distritais do país.

Os demais cargos serão eleitos em 2027.

O partido governista argumenta que a transformação do sistema judiciário é necessária porque "ele não está a serviço do povo" e "atende aos interesses do crime organizado".

"Democratizar o Poder Judiciário de nossa nação não deve ser um estigma, é algo muito novo, mas não devemos nos assustar ou ter medo; pelo contrário, democratizar a eleição daqueles que ministram a Justiça é construir um piso mínimo para que a Justiça seja de fato acessível à maioria", disse a senadora Margarita Valdez, do Morena.

Os críticos, entretanto, afirmam que a reforma não afetará as promotorias, a polícia e o Ministério Público, que eles consideram os verdadeiros culpados pela alta impunidade e pela corrupção generalizada no país latino-americano.