Trump tenta atrair trabalhadores do setor automotivo com deduções para financiamentos de veículos e combate à China

“Imporei a tarifa que for necessária: 100%, 200%, 1.000%”, afirmou Trump. O México exportou mais de 2,5 milhões de veículos para os Estados Unidos no último ano.

Trump também disse que notificará formalmente o México e o Canadá sobre sua intenção de renegociar o acordo de livre comércio da América do Norte por causa das preocupações com os veículos chineses. Kamala também tem dito que planeja invocar renegociações caso seja eleita.

Críticos alegam que o acordo de livre comércio aprovado durante o mandato de Trump permitiu que as montadoras do grupo Detroit Three continuassem produzindo centenas de milhares de veículos no México, para exportação a compradores norte-americanos.

Trump disse que a redução de impostos “estimulará de forma maciça a produção nacional veículos e tornará a aquisição de um carro dramaticamente mais acessível para milhões e milhões de famílias americanas trabalhadoras”.

Se for eleito, Trump precisará do apoio do Congresso para aprovar alterações à legislação fiscal.

No mês passado, o presidente Joe Biden propôs proibir software e hardware chineses importantes em veículos com conectividade à internet nas vias norte-americanas devido a preocupações com a segurança nacional, uma medida que efetivamente barraria carros e caminhões chineses do mercado dos EUA. Biden anunciou separadamente novas tarifas de 100% sobre todos os veículos elétricos chineses a partir de 27 de setembro -- para além de uma tarifa de importação de 25% sobre todos os veículos chineses que Trump impôs.