Zelenskiy discute uso de mísseis de longo alcance com Reino Unido e Otan em visita a Londres

Zelenskiy pressionou para que Estados Unidos e Reino Unido permitissem o uso de mísseis de longo alcance doados por seus aliados dentro do território russo, o que Rutte disse ter sido discutido na reunião.

"Discutimos isso hoje, mas, no final, a decisão é de cada um dos aliados", disse Rutte a repórteres do lado de fora do gabinete do premiê britânico em Downing Street após as conversas.

O porta-voz de Starmer disse que havia uma "discussão em andamento entre Reino Unido, Ucrânia e parceiros internacionais sobre como ajudar a Ucrânia no inverno (do hemisfério norte)".

"Obviamente, queremos colocar a Ucrânia na posição mais forte. Mas nenhuma guerra jamais foi vencida por uma única arma. E sobre o Storm Shadow (mísseis) especificamente, não houve nenhuma mudança na posição do governo do Reino Unido sobre o uso de mísseis de longo alcance", disse o porta-voz.

A Rússia já havia dito anteriormente que responderia se os países ocidentais permitissem que a Ucrânia atacasse a Rússia com seus mísseis. O presidente russo, Vladimir Putin, disse no mês passado que tal decisão significaria que os países da Otan estariam lutando diretamente com a Rússia e que "a própria essência desse conflito seria alterada".

PLANO DE VITÓRIA