Venezuela cancela passaportes de dezenas de ativistas e jornalistas, diz jornal

O Laboratorio de Paz não pôde ser contatado imediatamente para a reportagem.

As pessoas tiveram seus passaportes confiscados pelas autoridades ao tentar embarcar em voos do principal aeroporto do país, informou o jornal, citando o grupo de direitos humanos.

Ao contrário do assassinato ou da tortura, que têm um custo político mais alto, o governo descobriu que o cancelamento de passaportes é uma maneira eficaz de neutralizar e abafar vozes críticas com o mínimo de esforço, informou o jornal citando Rafael Uzcátegui, codiretor do grupo de direitos.

Maduro foi proclamado vencedor da disputada votação de julho no país sul-americano pelas autoridades eleitorais e judiciais, uma alegação rejeitada como falsa pela oposição.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)