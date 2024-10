Coreia do Norte afirma que 1,4 milhão de jovens se alistaram no Exército nesta semana

No ano passado, a mídia norte-coreana fez uma afirmação semelhante de que seus cidadãos se voluntariaram para se alistar nas Forças Armadas para lutar contra os Estados Unidos.

A Coreia do Norte explodiu trechos de estradas e linhas ferroviárias intercoreanas em seu lado da fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias nesta terça-feira, levando os militares da Coreia do Sul a disparar tiros de advertência.

Pyongyang também tem acusado Seul de enviar drones sobre a capital norte-coreana e as duas Coreias têm tido atritos por conta de balões de lixo lançados desde maio pela Coreia do Norte. Pyongyang diz que os lançamentos são uma resposta aos balões enviados por ativistas contra o regime no Sul.

"Se houver uma guerra, a República da Coreia será varrida do mapa. Como ela quer uma guerra, estamos dispostos a pôr fim à sua existência", disse o relato da KCNA, referindo-se ao nome oficial da Coreia do Sul.

(Reportagem de Hyunsu Yim)