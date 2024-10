EUA dizem a Israel para melhorar situação humanitária de Gaza ou ajuda ficará em risco, segundo mídia

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, disseram que Israel deve tomar medidas urgentes para melhorar a situação humanitária em Gaza para evitar uma ação legal envolvendo o auxílio militar dos EUA, de acordo com reportagens publicadas nesta terça-feira.

"Estamos escrevendo agora para enfatizar a profunda preocupação do governo dos EUA com a deterioração da situação humanitária em Gaza e buscar ações urgentes e sustentadas por parte de seu governo neste mês para reverter essa trajetória", escreveram eles, em uma carta de 13 de outubro a seus pares israelenses, que foi publicada por um repórter do site Axios na rede social X.

Um repórter do Israeli News 12 havia publicado inicialmente o conteúdo da carta também no X.