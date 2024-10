Ataque israelense atinge prédio municipal no Líbano, prefeito e mais 5 morrem, dizem fontes de segurança

Os militares israelenses disseram que atingiram dezenas de alvos do Hezbollah na região de Nabatieh e desmantelaram a infraestrutura subterrânea.

As forças da Marinha israelense, por sua vez, atingiram dezenas de alvos do Hezbollah no sul do Líbano, em cooperação com as tropas em terra, disseram os militares de Israel na quarta-feira.

Horas antes, pelo menos um ataque israelense atingiu os subúrbios do sul de Beirute, segundo testemunhas da Reuters, depois que os EUA disseram que se opunham ao escopo dos ataques israelenses na capital do Líbano.

Testemunhas da Reuters ouviram duas explosões e viram nuvens de fumaça saindo de dois bairros diferentes. Isso ocorreu depois que Israel emitiu uma ordem de retirada no início da quarta-feira, que mencionava apenas um prédio.

Nas últimas semanas, os militares israelenses realizaram ataques nos subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, sem avisos prévios, ou com um aviso para uma área, enquanto atacavam de forma mais ampla.

As Forças Armadas israelenses disseram que realizaram um ataque a um estoque subterrâneo de armas do Hezbollah no subúrbio de Dahiyeh, ao sul de Beirute.