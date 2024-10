Coreia do Norte diz que 1,4 milhão buscaram alistamento no Exército em meio às tensões com Sul

Os jovens, incluindo estudantes e oficiais da liga juvenil que assinaram petições para se alistarem no Exército, estavam determinados a lutar em uma "guerra sagrada para destruir o inimigo com as armas da revolução", disse a agência de notícias oficial KCNA.

"Se uma guerra estourar, a RDC será varrida do mapa. Como ela quer uma guerra, estamos dispostos a pôr fim à sua existência", disse a matéria da KCNA, usando as iniciais do nome oficial da Coreia do Sul, República da Coreia.

A Coreia do Norte já havia feito afirmações semelhantes sobre jovens que se esforçavam para se alistar em um momento de tensões elevadas, embora essas declarações do Estado isolado sejam difíceis de verificar.

No ano passado, a mídia estatal norte-coreana informou que 800.000 cidadãos do país se voluntariaram para se juntar às Forças Armadas do Norte para lutar contra os Estados Unidos. Ela também disse em 2017 que quase 3,5 milhões de trabalhadores, membros do partido governista e soldados se ofereceram para servir.

De acordo com dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Coreia do Norte tem 1,28 milhão de soldados ativos e cerca de 600.000 reservistas, com 5,7 milhões de reservistas da Guarda Vermelha Operária/Camponesa entre muitas unidades desarmadas.

O Ministério da Defesa de Seul não comentou o último relato da KCNA, mas advertiu que, se a Coreia do Norte causar danos à segurança dos sul-coreanos, esse dia será "o fim de seu regime".