Não há fim para conflito no Oriente Médio sem solução para Gaza, diz representante do Hamas

Por Jonathan Spicer

ISTAMBUL (Reuters) - Qualquer solução para o conflito regional em rápida expansão que se espalhou para o Líbano e além depende de uma resolução da crise original em Gaza, disse uma autoridade sênior do Hamas nesta quarta-feira.

Com a guerra em Gaza já em seu segundo ano, os combates se intensificaram no sul do Líbano, onde as tropas israelenses estão enfrentando no terreno os combatentes da milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, e há o risco de virar um conflito em grande escala com o Irã.