Netanyahu teve reunião de emergência para discutir aumento de ajuda para Gaza, dizem autoridades israelenses

Há tempos a ONU reclama dos entraves para fazer chegar ajuda a Gaza e distribuí-la em toda a zona de guerra, culpando Israel pelos problemas, assim como a desordem. A ONU disse que nenhuma ajuda alimentar entrou no norte de Gaza entre 2 e 15 de outubro.

Nesta quarta-feira, a unidade militar israelense que supervisiona a ajuda e os envios comerciais para Gaza disse que 50 caminhões carregando alimentos, água, suprimentos médicos e equipamentos fornecidos pela Jordânia foram transferidos para o norte de Gaza.

Um ataque mortal no sul de Israel por militantes palestinos do Hamas em 7 de outubro de 2023 desencadeou a retaliação de Israel em Gaza, controlada pelo Hamas, provocando uma crise humanitária no enclave palestino.

(Reportagem de Maayan Lubell)