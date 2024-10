Restaurante albanês homenageia Meloni, da Itália, enquanto migrantes chegam sob acordo

"Eu amo Meloni. Eu a amo, porque Meloni é a única voz na Europa que diz a verdade, por isso eu a amo", disse o proprietário do restaurante, Gjergj Luca.

As paredes do restaurante estão cobertas com dezenas de pinturas de Meloni feitas pelo artista albanês Helidon Haliti. Em uma delas, ela abraça o primeiro-ministro albanês, Edi Rama. Em outra, ela usa brincos grandes e olha para o céu, como se estivesse rezando.

"Há mais de 20 anos, deste porto, os albaneses fugiram para se integrar à Itália, e agora estamos pagando uma dívida muito modesta com a Itália pelo que ela fez por nós", disse Luca.

Ele estava se referindo à aceitação dos albaneses pela Itália em 1997, fugindo da violência em seu país em meio à turbulência social e econômica que deixou milhões de mortos após o colapso do comunismo.

Fabrizio Righetto, um aposentado da Itália que agora vive na Albânia, foi ao restaurante nesta quarta-feira. Ele elogiou a líder de direita do país.

"Na Itália, você já pode ver o que Meloni fez. Ela restaurou uma grande democracia, uma democracia forte", disse.