Votação antecipada começará na Carolina do Norte, devastada por tempestade

Ela disse na quarta-feira que o processo para votar à distância é muito árduo, acrescentando: "A quantidade de obstáculos que você tem que superar para fazer isso não valia a pena... Então pensamos: 'Vamos ficar até amanhã, pelo menos, e votar'".

A Carolina do Norte pode ser crucial, segundo os especialistas, para determinar o vencedor na disputa entre a vice-presidente dos EUA, a democrata Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump, porque suas preferências de voto podem oscilar para qualquer lado. As pesquisas mostram uma disputa muito acirrada, com um punhado de Estados decisivos que provavelmente determinarão o vencedor.

O furacão Helene, que matou mais de 200 pessoas em seis Estados e causou bilhões de dólares em danos, gerou dúvidas sobre como isso poderia afetar o comparecimento dos eleitores.

Alguns dos condados mais atingidos são tanto republicanos quanto democratas. Por exemplo, o condado de Buncombe -- onde fica a cidade de Asheville -- apoiou o presidente norte-americano, Joe Biden, na eleição de 2020 contra Trump, enquanto o condado de Yancey favoreceu Trump.

Trump e Kamala estão empatados na Carolina do Norte, com 48% de apoio para Trump e 47,6% para Kamala nas pesquisas estaduais e nacionais, de acordo com o agregador de pesquisas FiveThirtyEight.

O conselho eleitoral do Estado da Carolina do Norte passou semanas avaliando os danos causados pela tempestade nos locais de votação. Nesta quinta-feira, 76 locais de votação antecipada serão abertos aos eleitores nos 25 condados do oeste da Carolina do Norte listados na declaração federal de desastre.